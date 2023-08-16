«ومن أحياها».. تفسير آية قرآنية ذكرها الرئيس السيسي خلال حديثه مع أهالي مطروح

«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».. آية قرآنية افتتح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه خلال زيارته لمطروح، التي التقى فيها أهالي مدن مرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة، وسط حالة من البهجة والفرحة للأهالي بسبب لقائهم مع الرئيس السيسي.

تفسير الآية القرآنية

وتستعرض الوطن في السطور التالية، تفسير الآية القرآنية وفقا لما رواه الشيخ علي النجدي، الذي أشاد بزيارة الرئيس لـ مطروح والحديث مع الأهالي، وسط فرحتتهم الكبيرة بوجوده أمامهم.

وأضاف «النجدي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تفسير الآية الكريمة «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص، أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن كان سببًا في رفع الظلم عن النفس فكأنما رفعه عن الناس جميًعا، أو من اعتقد تحريم قتل النفس فكأنما أنقذ الناس جميعًا، مشيرا إلى أن معنى أحياها أي أنجاها من كارثة أو واقعة ما.

التعبير المجازي لها

وتابع الشيخ النجدي، أن الاستعانة بهذه الآية الكريمة في افتتاح الزيارة كتعبير مجازي لها عن البشرية وليس النفس فقط خاصة البدء فيها «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، يدل على أهمية ما يقوم به الرئيس السيسي ويقدمه لأهالي البلد من خيرات ومشروعات وغيرها.