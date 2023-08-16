تعرف على حركة السفراء 2023 بالأسماء.. اعتمدها الرئيس السيسي اليوم

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حركة السفراء 2023 بالأسماء، والتي تتضمن تعيين سفراء جدد لتمثيل مصر في الخارج.

حركة السفراء 2023 بالأسماء وتعيين عدد من السفراء الجدد يأتي لتمثيل مصر في مختلف دول العالم بالإضافة إلى ترقية بعض السفراء الحاليين، وتأتي كالتالي:

حركة السفراء 2023 بالأسماء

- مد خدمة السفير من الفئة الممتازة، خالد محمد جلال الدين عبدالحميد لمدة عام اعتبارًا من 21 أكتوبر 2023.

- طارق محيى الدين الوسيمي: سفير لدى حكومة دولة بوليفيا.

- السفير هاني معوض سليم لبيب: سفير لدى حكومة جمهورية بيرو.

- السفير وائل أحمد كمال أبو المجد: سفير لدى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.

- السفير عمرو أحمد رمضان: سفير لدى حكومة مملكة النرويج.

حركة السفراء 2023 بالأسماء

وحركة 2023 بالأسماء تشمل تعيين خالد إبراهيم السعيد عمارة: السفير لدى حكومة جمهورية بلغاريا، والسفير محمود عاصم محمود المغربي: السفير لدى حكومة جمهورية سنغافورة.

- السفير يوسف ضياء الدين مكاوي: سفير لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا.

- السفير محمد ماهر عادل العدوي: سفير لدى حكومة جمهورية كوبا.

- السفير شريف صلاح الدين الليثي: سفير لدى حكومة جمهورية اتحاد ميانمار.

- السفير خالد عبدالرحمن شمعة: سفير لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية.

- السفيرة منال السيد يحيي الشناوي: سفيرة لدى حكومة جمهورية كازاخستان.

- السفير محمود محمد جمال الدين زايد: سفير لدى حكومة كومنولث إستراليا.

- السفير ياسر سيد محمود العطوى: سفير لدى حكومة جمهورية بوروندى.

- السفيرة دينا فاروق إبراهيم الصيحى: سفير لدى حكومة نيوزيلاندا.

- السفير مصطفى محمود مصطفى القوني: سفير لدى حكومة مملكة تايلاند.

- السفير ياسر محمد أحمد شعبان: سفير لدى حكومة مملكة البحرين.

- السفير وليد محمد إسماعيل محمود: سفير لدى حكومة جمهورية العراق.

- السفير أشرف محمد مجيب سلطان: سفير لدى حكومة جمهورية إندونيسيا.

- السفير إيهاب مصطفى عوض مصطفى: سفير لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.

بالإضافة إلى ذلك جرى تعيين السفيرة رانية محمود محمد البنا: سفيرة لدى حكومة جمهورية رواندا، وتعيين أحمد السيد عبدالحليم عامر هلال: سفير لدى حكومة جمهورية ليبيريا.

- السفير خالد محمود عبدالمنعم عزمي: سفير لدى حكومة إسرائيل.

- السفير ياسر محمد علوى محمد محمود: سفير لدى حكومة الجمهورية اللبنانية.

- السفير طارق محمد حسين دحروج: سفير لدى حكومة جمهورية باكستان.

- السفير أحمد عادل أحمد السماوى: سفير لدى حكومة جمهورية توجو.

- السفير محمد صفوت رمضان عطا: سفير لدى حكومة جمهورية أنجولا.

- السفير وائل إبراهيم على بدوى الشيخ: سفير لدى حكومة جمهورية كوت ديفوار.

- السفيرة أمل محمد عبدالحميد عفيفي: سفيرة لدى حكومة جمهورية بنين.

- السفير تامر محمد كمال المليجي: سفير لدى حكومة جمهورية غينيا.

وفي حركة السفراء 2023 بالأسماء، تم تعيين السفير إبراهيم عبدالعظيم باشا الخولي: سفير لدى حكومة بوركينا فاسو، والسفير وليد عادل عبدالعزيز المليجي، سفير لدى حكومة جمهورية موزمبيق.

- السفير حسام الدين عفت مصطفى رضا: سفير لدى حكومة جمهورية جيبوتي.

ويعين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من: سامح محمود إبراهيم أبو العينين: القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شيكاغو.

كريم عمرو شرف: القنصل العام في شنغهاي.

هشام فتحي محمد مصطفى: القنصل العام في جدة.

أحمد محمد عثمان شاهين: القنصل العام في لوس أنجلوس.

- أشرف أحمد محمود الديب: القنصل العام في دبي