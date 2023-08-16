وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، بقاعة الفندق التعليمي بكفر الشيخ، ضمن خطة توجيه عام التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2022 - 2023.

تفعيل العمل الاجتماعي بالإدارات التعليمية والمدارس

جاء ذلك لتفعيل العمل الاجتماعي بالإدارات التعليمية والمدارس وشحذاً للهمم ومضاعفة الجهود للعمل الجاد والمثمر، وبغرض التنمية المهنية المستدامة للأخصائيين الاجتماعيين والموجهين، وبث روح المنافسة الهادفة لتطوير العمل المهني، وإثابة المجدين وتكريمهم والإشادة بهم لصالح الطلاب.

عرض أعمال الطلاب والأخصائيين الاجتماعيين

وجرى عرض أعمال الطلاب، والأخصائيين الاجتماعيين، ورواد الفصول، والرواد العموم الفائزون بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وأشرف على تنفيذ المعرض أسرة توجيه عام التربية الاجتماعية، وهم محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، وحمودة يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، ومسئولي اتحاد الطلاب، السيد ياسين، ومحمد خالد، وفتحية محروس، ومحمد زكي رئيس مكتب الخدمة، وأعضاء المكتب الدكتور نور السنباري، وأسامة السعيد، زينب ندا.