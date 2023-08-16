محافظ الشرقية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام بالتعليم

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم و المتقدم لشغلها 21 شخصا، لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل بمديرية التربية والتعليم

معايير الاختبار تتضمن عرضا للإنجازات

أكد محافظ الشرقية أن معايير الاختبار تتضمن عرضا للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، وعدد مشاركاته في المؤتمرات العلمية فضلا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

تجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل

وأوضح محافظ الشرقية، أن اختبارات وتجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل يأتي تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة.