توريد 535 ألفًا و994 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للشون والصوامع حتى اليوم بلغت نحو 535 ألفًا و994 طنًا.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينة بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح فضلًا عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمتابعة عملية تسليم الأقماح لمراكز التجميع والصوامع المخصصة لذلك، وكذلك الاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالدولة.