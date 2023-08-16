محافظ الشرقية يقرر تعيين مديري إدارات تعليمية جدد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بتعيين مديري إدارات تعليمية جدد بالزقازيق والحسينية ومشتول السوق والصالحية الجديدة.

تعيين مديري إدارات تعليمية جدد بالزقازيق

وتفصيلا أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 6578 لسنة 2023 بتكليف كلا من، محمد أحمد علي أحمد عراقي وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

كما جرى تعيين خالد محمد عبد العال نويره وكيل إدارة الحسينية التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية، ومحمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه، وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية.

كما جرى تعيين محمد مصطفى محمد عبد الرحمن وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.