استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 بالبنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 بالبنوك المصرية، استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية، وجاء سعر الشراء ليتراوح بين 7.95 و8.24 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع بين 8.23 و8.26 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية، وماكينات الصراف الآلي.

عر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية

ونرصد في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بـ8.22 جنيه للشراء والبيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، نفس السعر في بنك مصر وهو 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعن سعر الريال السعودي في بنك البركة، 8.03 جنيه الشراء، و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، جاء بـ8.21 جنيه الشراء و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء8.21 جنيه و8.25 جنيه للبيع.