حمزة نمرة يطرح أغنية شيخ العرب من ألبوم «رايق»
كتب:
ياسمين محمود
08:21 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
حمزة نمرة
أعلن الفنان حمزة نمرة عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام طرح أغنية شيخ العرب عبر قناتة عبر قناته على اليوتيوب.
ونشر نمرة البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه قائلًا: أغنية «شيخ العرب» موجودة على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية، اتفرجوا عليها دلوقتي».
ألبوم رايق لحمزة نمرة
طرح مؤخرا الفنان حمزة نمرة اغاني ألبومة رايق تباعا عبر قناتة عاليوتيوب و يضم الالبوم 13 أغنية، من بينها «مرايات» و«رياح الحياة» و«غروب» و«الإسكندرية»، بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي.