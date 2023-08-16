سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023 بختام التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مختلف البنوك المصرية، وذلك مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، حيث سجل اليوم في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار في البنوك المختلفة، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت للبيع 30.93 جنيه، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم السبت للبيع 30.85 جنيه، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

يبلغ سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في بنك القاهرة بلغ 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي للبيع سجل 30.95 جنيه، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، للبيع سجل 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في بنك الإسكندرية سجل للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.85 جنيه.