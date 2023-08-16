سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023 في البنوك استقرارًا خلال بداية التعاملات، بحسب بيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك، إذ جاء سعر الشراء الأعلى 30.75 جنيه والأقل 30.90 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

ونقدم فيما يلي بالتفاصيل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023 في البنوك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأھلي نفس السعر في بنك مصر، بالنسبة للشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 للشراء والبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة 30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.