مؤشر الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 6 أسابيع

استقر مؤشر الدولار نحو مستوى 103 نقاط اليوم، محومًا قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع، حيث دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، حالة الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنّ البنك المركزي الأمريكي أحرز بعض التقدم في مكافحته للتضخم، لكن أسعار الفائدة قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع لإنهاء المهمة.

مسار أسعار الفائدة

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من القرائن على مسار أسعار الفائدة.

وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ضعيف مقابل الدولار النيوزيلندي، حيث أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة ثابتًا، لكنه حذّر من أنّ أسعار الفائدة يجب أن تظل مقيدة لخفض التضخم المرتفع بعناد.

أعلى مستويات الدولار الأمريكي

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 104.25 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 108.59 نقطة في غضون 12 شهرًا.