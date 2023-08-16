«الكشكي»: الرئيس السيسي يسبق إدارة الحوار الوطني بخطوات

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسبق بخطوات إدارة الحوار الوطني منذ إطلاق المبادرة ضاربًا المثل بتفعيل لجنة العفو الرئاسي والاستجابة لطلب استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات وصولًا إلى جلسة اليوم وما رفعه مجلس الأمناء من قضايا جوهرية تهم المواطن المصري من خلال المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

الاستجابة السريعة للرئيس السيسي تحمل عدة رسائل

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الاستجابة السريعة تحمل عدة رسائل منها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص جدًا على تأكيد أهمية المواطن في فلسلفة واستراتيجية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة والدعم الكامل للحوار الوطني وإدارته وكل المشاركين من القوى السياسية والتيارات الوطنية والتقدير الكامل والقوي والعميق لمجلس الأمناء والذي أصدر بيانا يؤكد فيه تقديره لاستجابات الرئيس السيسي ودعمه الكامل والكبير للحوار وإدارة الحوار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تلقيه مقترحات الحوار الوطني وإحالتها إلى الجهات المعنية في الدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.