عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: القضايا التي رفعت للرئيس تحمل مفاجآت كبرى

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمخرجات والنتائج التي يقدمها مجلس الأمناء تؤكّد الدعم الكامل من الرئيس للحوار الوطني، خاصة أنَّ القضايا التي رفعها مجلس الأمناء للرئيس؛ كلها تتعلق بالمواطن وتحمل مفاجآت كبري لأنّها تمثل ثمارًا كبيرة للنقاشات التي دارت داخل الحوار الوطني على مدار عام كامل.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الرئيس السيسي أعطى مزيدًا من الطاقة الإيجابية لجميع القائمين على مبادرة الحوار الوطني، الأمر الذي سينعش الحياة السياسية من ناحية ويصب في مصلحة المواطن من ناحية أخرى.

السيسي يحيل مقترحات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية

وكان قد أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّه تلقى ببالغ الاهتمام مخرجات الحوار الوطني التي صدرت عن مجلس الأمناء، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وتنفيذية في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكّدًا إحالة المقترحات إلى الجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، متابعًا «سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».