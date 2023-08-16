اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الأزمة الاقتصادية ستصبح من التاريخ 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

استقبال شعبي حافل لـ«السيسي» في «مطروح»: «القبائل في ظهرك»

الأزمة الاقتصادية ستصبح من التاريخ

الرئيس: «ربنا اللي أنقذ مصر.. والظرف الاقتصادي سينتهي بالإرادة والتخطيط»

برامج لتخفيف تأثير الأزمة على المواطن.. ولما يكون عندنا عبء هنعدّى بتفهُّم الناس

«مش ممكن نقبل ظلم أولاد مصر.. وأي متضرر من المشروعات يجرى تعويضه»

منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم لتوفير فرص العمل.. ومشروعات «جرجوب» ستغير الأوضاع

«مفيش مكان في مصر لم تصله يد التطوير.. وإحنا ماشيين لقدام واللي بيتعمل فضل كبير من ربنا»

كنا مواطنين درجة «تانية وتالتة» وفي عهدك أصبحنا مصريين

افتتاح «الدلتا الجديدة» خلال شهور.. وبرنامج تعمير هائل لأهالينا في سيناء وهذا حقهم

قطار التنمية مستمر ونشعر بالفخر والمشروعات القومية تم تنفيذها في وقت قياسي

الحوار الوطني.. معا نبني مستقبل بلدنا

«السيسي» يحيل مقترحات الحوار للجهات المعنية للدراسة والتطبيق في إطار صلاحياته الدستورية

توصيات لمواجهة العنف الأسري ومشكلات ما بعد الطلاق والكد والسعاية والنفقة والاهتمام بالنشء

أعضاء «تنسيقية الشباب»: الحوار شهد إقبالاً على المشاركة في طرح الحلول ومعالجة الأزمات

نواب البرلمان: الحوار نجح في تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية

«الكشكي»: هناك قضايا تم التوافق عليها من البداية.. و«البدوي»: قانون العمل الجديد قريبا

الحكومة: توجيهات رئاسية بتطوير النقل النهري

«مدبولي»: خطوة مهمة تُقلل التكلفة وتخفض استهلاك الوقود وتراعى البعد البيئى

«تنسيق الثانوية»: 130 ألف طالب سجلوا في «المرحلة الثانية»

«ولاد مصر» يحصدون الذهب في العلمين

أبطال «الجودو» يفوزون بالمراكز الأولى في البطولة العربية.. والناشئون يتألقون

احتفالات بنجوم المستقبل في المدرجات وشعار «عين حورس» يلفت الأنظار

الصفحة الثانية

استقبال شعبي حافل للرئيس في «مطروح».. والقبائل: «إحنا في ضهرك»

«السيسي»: ربنا أنقذ مصر

الرئيس للمواطنين: الظرف الاقتصادي هينتهي بالإرادة والتخطيط.. وبرامج لتخفيف تأثير الأزمة على الناس

مش ممكن نقبل ظلم أولاد مصر.. وأي متضرر يجرى تعويضه.. وأحد الأهالي: كنا نعامَل في السابق على أننا مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة وفي عهدك أصبحنا مصريين.. وآخر: «مشروعاتك حلم وتحقق»

برنامج تعمير هائل لأهالينا في سيناء وهذا حقهم.. ومطروح عانت من مشكلة كبيرة في المياه وبفضل الله نجحنا في حلها.. وعن أزمة الكهرباء: «لما يكون عندنا عبء هنعدّى بتفهّم الناس»

أهالي مطروح عن الافتتاحات الرئاسية: تحقق طفرة غير مسبوقة في جميع الخدمات

«العشيبي»: العلمين تشهد إقبالاً كبيراً من الأجانب بعد التطوير.. و«الحفيان»: إنشاء الآبار والخزانات غيّر حياتنا

مصر واجهت التحديات الكبرى بالجهد والإرادة.. ومنطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم لتوفير فرص عمل لكم.. والمشروعات الجاري تنفيذها في «جرجوب» ستغير الوضع هناك.. وتنفيذ مدن جديدة على امتداد الساحل ينعكس تأثيره على الأهالي

الصفحة الثالثة

الرئيس: افتتاح مشروع الدلتا الجديدة خلال شهور.. وسنعبر الظرف الاقتصادي الصعب وسيصبح من التاريخ.. وتطوير طريق «مطروح - السلوم» يتكلف 15 مليار جنيه.. و«إحنا ماشيين لقدام قوي واللي بيتعمل في مصر فضل كبير من ربنا»

أزمة المياه المالحة في سيوة كلفت الدولة 2.7 مليار جنيه.. وأنقذنا الواحة من الغرق بفضل الله ومفيش شهادة وفاة لأي حاجة في مصر طول ما إحنا مع بعض.. و«عدم ظلم أي مواطن» مبدأ للدولة

القبائل والعائلات: هناك مشروعات قومية كبيرة تم تنفيذها في وقت قياسي.. وقطار التنمية مستمر.. ولدينا مستثمرون وخريجون وشباب في مختلف القطاعات.. ولم نسترد حقوقنا إلا في عهدك

نواب: إطلاق الرئيس لقاطرة التنمية في المحافظات الحدودية يدعم الأمن القومي

«عفيفي»: تدشين شبكات الطرق في «سيدى برانى - السلوم» غيَّر شكل الحياة.. و«زين الدين»: إقامة منطقة لوجيستية يسهل حركة التجارة

الصفحة الرابعة

«مدبولى»: توجيهات رئاسية بتطوير النقل النهري والتوسع فيه لتقليل التكلفة وخفض استهلاك الوقود

«الوزير»: النقل النهري يُرشِّد استهلاك السولار بنسبة 64% ويقلل كثافة التحرك.. وبدأنا في ميكنة التراخيص الملاحية ومنظومة الشباك الواحد

«الإسكان»: 9 مليارات جنيه لتوسعات الصرف الصحي وتحسين نوعية المياه ببحيرة قارون

مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بالفيوم.. وتوقيع 68 بروتوكول تعاون مع منظمات المجتمع المدنى لخدمة 12930 أسرة من الأولى بالرعاية

«التجارة» تبحث التعاون مع كبرى الشركات الروسية في حديد التسليح والصلب

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين لإنجازات رياضية في مختلف البطولات الدولية

«سمير»: تستهدف توريد المعادن وإنشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء

«التنمية المحلية»: توجيهات بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات بقرى «حياة كريمة»

«آمنة»: هدفنا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والاستماع إلى شكاواهم بما يسهم في تحقيق رضاهم

الصفحة الخامسة

الحوار الوطني.. معا نبنى مستقبل بلدنا

التوصيات تسهم في استكمال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتفتح الطريق إلى الجمهورية الجديدة

الصحفة السادسة

«السيسي» يحيل مقترحات «الحوار» للجهات المعنية لتطبيقها

الرئيس: تنوعت بين تشريعية وإجراءات تنفيذية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية.. وما يستحق التعديل سيحال لـ«النواب».. وأشكر جميع المشاركين في الحوار الوطني

اللجان توصي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في جميع مراحلها وتعديل قانون الجمعيات التعاونية.. و«رشوان»: مجلس الأمناء ينظر إليها باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى

أعضاء «تنسيقية الشباب»: الحوار شهد إقبالاً على المشاركة في طرح الحلول ومعالجة الأزمات

«صابر»: توافقنا على 19 عنوانا رئيسيا والنتائج ستسير في مسارين إما تشريعي أو تنفيذي.. و«خليل»: لا غنى عن تطوير المحليات لتحسين الخدمات

«الدسوقي»: القائمة النسبية غير المشروطة النموذج الأمثل لتوسيع قاعدة المشاركة وفتح المجال ‏لأكبر عدد من المرشحين

جمال الكشكي: إعادة تفعيل «العفو الرئاسي» خلقت بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسي

عضو مجلس الأمناء: هناك قضايا تم التوافق عليها منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية.. وكل القضايا لها ضوابط خاصة لصياغة مخرجاتها

في حال عدم التوافق على التوصيات فإن لائحة «الأمناء» لديها الصلاحيات برفع 3 آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية

الصفحة السابعة

نواب البرلمان: الحوار نجح في تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية.. ومخرجاته تدعم «الجمهورية الجديدة»

«الحصري»: الاهتمام بالأمن الغذائي.. و«درويش»: تنحية المصالح الضيقة نجاح للقوى السياسية

«ريهام»: التماسك المجتمعي أبرز مكاسب المرأة.. و«القط»: محتوى المخرجات يعكس جدية ما دار في الجلسات

توصيات لمواجهة مشكلات ما بعد الطلاق والكد والسعاية والنفقة والاهتمام بالنشء

«العريان»: المعتقدات الخاطئة أسهمت في تفاقم الأزمة ويجب إصدار قانون موحد للعنف.. و«عبدالله»: مقترح الكد والسعاية يرتكز على تحمل كلا الزوجين أعباء ومصاريف الأسرة.. و«جلال»: أطالب بإنشاء كليات للمسرح وتعظيم دور قصور الثقافة في الارتقاء بالأوضاع

مجدى البدوى: «الجلسات المتخصصة» تتيح بلورة الفكرة والخروج بتوصيات وحلول

مقرر مساعد لجنة النقابات: مشروع قانون العمل الجديد سيرى النور قريباً.. ونسعى إلى إصدار تشريع موحد للتعاونيات.. وهناك عقبات تشريعية نعمل على حلها

قرارات «العفو الرئاسي» تؤكد حرص الدولة على تعزيز دور الحوار وخلقت أريحية بين كل الأطراف.. و«الحوار» يولي اهتماما كبيرا بالشباب

الصفحة الثامنة

«ولاد مصر» يحصدون الذهب في «العلمين الجديدة»

«الأبطال» على القمة في البطولة العربية واحتفالات بنجوم المستقبل في المدرجات

المشروع القومي يتألق

«بالأخلاق تأتي البطولات»

محمد رشوان.. حكاية بطل فضل خسارة الذهب ليفوز بالمجد الإنساني

«عين حورس» شعار البطولة العربية للجودو يلفت أنظار الجميع.. ومطالب بتنظيم فعاليات جديدة