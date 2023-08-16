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«إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن»: يا ساكني مطروح.. «التنمية حقكم»

كتب:

يارا أشرف
11:43 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
«إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن» حول التنمية في مطروح

«إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن» حول التنمية في مطروح

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالتنمية الشاملة في محافظة مطروح، بعنوان «يا ساكني مطروح.. «التنمية حقكم»»، وأيضا حول مهرجان العلمين الجديدة بعنوان «العالم علمين.. تجربة حقيقية فريدة»، وأخر خاص بجلسات الحوار الوطني بعنوان «الحوار الوطني.. الجلسات تصل إلى محطة «التوصيات الأخيرة»».

تدهور البنية التحتية بمطروح

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ محافظة مطروح كانت تعاني كثيرا على المستوى الطبي فضلا عن تدهور البنية التحتية والطرق ونقص المواصلات، فكان المواطنين يتجهون للإسكندرية من أجل تلقي مراحل العلاج، مشيرا إلى وجود مخطط حقيقي وخطة استثمارية تنموية لتطوير هذه المحافظة.

«الجالي»: مطروح كانت تعاني من التهميش

وأضاف «الجالي»، أن مطروح كانت تعاني من التهميش على مدار العقود السابقة، موضحا أنّ المحافظة شهدت طفرة نوعية وإنجازات ومشروعات قومية عظيمة تحدث.

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بقلم يارا أشرف