«التجمع»: الرئيس السيسي أطلق الحوار الوطني للوصول إلى توافق بشأن القضايا

رصد برنامج «الحياة اليوم» تفاصيل مخرجات جلسات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمع، وتحدث سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عن ذلك الأمر، في مداخلة هاتفية بالبرنامج.

الرئيس يطمئن كل المتحاورين

وقال عبد العال: «الرئيس للمرة الثانية يتدخل في الحوار ليس لتوجيهه ولكن لطمأنة كل المتحاورين والشعب المصري بأن دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس كانت من أجل أن نصل لتوافق وطني حول القضايا التي تشغل أذهاننا كمواطنين، بالإضافة إلى بعض القوانين والتشريعات التي تتطلب من الحوار تعديلها أو تحتاج قرارات من الرئيس».

البرنامج الزمني للحوار

وأضاف: «يوجد لدينا حتى الآن شبه برنامج زمني وكتبه الرئيس اليوم وقاله من قبل، والميزة أن الحوار غير مسبوق في التاريخ الحديث وكل الحوارات السابقة كانت عن قضايا محددة وملفات بعينها ولكن الحوار الآن لديه قضايا مفتوحة وذلك تحدي كبير».