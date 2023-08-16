جمال الكشكي: الحوار الوطني فتح آفاقا لم تكن موجودة من قبل

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني يخلق حالة صحية وإيجابية في استكمال مسار الإصلاح السياسي في الشارع المصري، لافتًا أن الحوار الوطني فتح آفاقًا لم تكن موجودة من قبل.

القوى المشاركة في الحوار الوطني تفاعلت على مائدة الحوار حول القضايا التي ناقشوها

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن القوى المشاركة في الحوار الوطني تفاعلت على مائدة الحوار حول القضايا التي تناولها الحوار الوطني لافتًا إلى أن ذلك اتضح في مجلس الأمناء ولجان الخبراء والجلسات العامة التي بلغ عددها 50 جلسة وناقشت 70 قضية وأن ذلك ساهم في جني ثمار المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وزف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بشرى موضحا أنه خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة سنسمع لأخبار مهمة تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن المصري، مشددًا على أن الرئيس حريص ومهتم بالمواطن ولديه رغبة حقيقية وشغف كبير في تقديم كل ما يصب في صالح المواطن.