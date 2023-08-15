ما هي أفضل شهادات البنوك الادخارية في مصر؟ العائد يصل إلى 40% مقدما

تتنافس العديد من البنوك المصرية في تقديم أفضل الشهادات الادخارية للعام الجاري 2023، وأعلى عائد على الشهادات من أجل جذب العملاء لها، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل أفضل شهادات البنوك الادخارية في مصر.

شهادة الادخار البلاتينية من البنك الأهلي

تأتي شهادة الادخار البلاتينية بعائد متدرج من البنك الأهلي المصري، ومدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات، والحد الأدنى للشهادة هو مبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها، ويصل سعر عائد الشهادة في السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

شهادة ادخار من بنك التنمية الصناعية

يتيح بنك التنمية الصناعية شهادة «اختيارك» وهي من ضمن الشهادات ذات العائد المرتفع، وهي شهادة مدتها 3 سنوات، والعائد يكون مدفوع مقدمًا بنسبة 39.14% من قيمة الشهادة الادخارية، كما أن الحد الأدنى لشرائها هو 50 ألف جنيه.

شهادة «ثروة بلس»

ومن ضمن الشهادات الأعلى في العائد، يوفر البنك المصري الخليجي شهادة «ثروة بلس»، من خلال عائد متدرج، في السنة الأولى 23% ثم متغير حسب السعر المعلن من خلال البنك المركزي المصري في الليلة الواحدة، والحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة من البنك العربي الافريقي بعائد 40% مدفوع مقدماً

وتيتح أيضاً البنك العربي الافريقي شهادة ادخار بعائد 40% مدفوع مقدماً، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات ألف جنيه مصري.