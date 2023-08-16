أعلى 4 شهادات ادخار في البنوك.. الحد الأدنى 1000 جنيه

يستمر تنافس البنوك على طرح شهادات ادخار عوائدها مرتفعة، لجذب المواطنين سواء بدوريات صرف متنوعة شهريًا أو ربع سنوية، أو نصف سنويًا، أو سنويًا، أو مدفوعة مقدمًا، ما يجعل العميل يختار المناسب له للادخار أوالاستثمار.

ونرصد في السطور التالية أعلى 4 شهادات ادخار في البنوك المصرية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023، في مواقع البنوك الرسمية.

البنك المصري الخليجي

يوفر البنك المصري الخليجي شهادة «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات، والعائد 23% السنة الأولى، ثم متغيرًا وفقا للسعر المعلن للإيداع من المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية مدتها 3 سنوات، والعائد متدرج أي أن السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك والمدة 3 سنوات، وعائد تراكمي مدفوع مقدمًا وهو 39.14% من قيمة الشهادة، أي أن الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في المرة الأولى، وزيادتها بمضاعفات الـ5000 جنيه بدون حد أقصى.

البنك العربي الأفريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي شهادة الادخار المدفوعة مقدمًا، بعائد 40%، من قيمة الشهادة، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى يكون 5000 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه دون حد أقصى.