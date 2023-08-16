أهالي مطروح عن الافتتاحات الرئاسية: تحقق طفرة غير مسبوقة في جميع الخدمات

شهدت محافظة مطروح افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للعديد من المشروعات القومية بمدينة السلوم وقرى مدينة مطروح بالتزامن مع اهتمام الدولة بالمنطقة الغربية، وإنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية ورفع مستوى الخدمات لأهالى السلوم والقرى الحدودية وسط إشادة كبيرة من الأهالى.

وتنوعت مشروعات التطوير فى المنطقة الغربية لتشمل الجوانب التعليمية والطرق والبنية التحتية والاستثمارية والسياحية، إلى جانب إنشاء محطات الكهرباء ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال صلاح العشيبى، أحد أبناء مدينة السلوم، إن المنطقة الغربية تشرفت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاح ورؤية جهد سنوات طويلة من العمل خلال السنوات الماضية.

وأضاف «العشيبى» لـ«الوطن»، أن جميع المدن والمناطق فى المنطقة الغربية شهدت أعمالاً لم تشهدها طوال القرون الماضية وليست مدينة السلوم فحسب، ولعل أبرزها مدينة العلمين التى أصبحت من أهم المدن الساحلية السياحية فى العالم.

وأشار إلى أن المدينة تشهد نسبة إقبال كبيرة من الأجانب غير مسبوقة، إلى جانب تحقيق طفرة غير مسبوقة فى كافة الخدمات وعلى رأسها مستشفى العلمين الدولى وجامعة العلمين الدولية بالتزامن مع مشروعات قطاع التعليم والبنية التحتية. وقال الشيخ أحمد منصور، أحد مشايخ مطروح، إن أهالى المنطقة الغربية يعتبرونها كنزاً مدفوناً للأجيال المقبلة، «منطقة الساحل الغربى هى كنز بالفعل والأجيال القادمة ستستفيد من عجلة التنمية فى المنطقة ووجود استثمارات فى شتى المجالات تفتح فرص العمل للشباب ولأهالى مطروح والسلوم».

«الحفيان»: إنشاء الآبار والخزانات غيّر حياتنا

وقال عبدالسلام الحفيان، أحد مشايخ السلوم، إن المنطقة شهدت أعواماً طويلة من غياب مرافق البنية التحتية كمحطات المياه والكهرباء والصرف الصحى، إلا أنه فى عهد الرئيس السيسى طالت يد التعمير كافة الخدمات ووصلت إلى المواطن البسيط، وتم إنشاء المئات من آبار المياه وخزانات حفظ مياه الأمطار.

وقالت رانيا قنديل، من أهالى مطروح لـ«الوطن»: زيارة الرئيس لأرضنا مطروح والسلوم بمثابة انطلاقة جديدة للتنمية، وفخورون بما تم إنشاؤه وإنجازه على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أن المشروعات التى تم افتتاحها تكفل فرصاً للمرأة.

وقال هانى أبوقاوى، أحد أهالى مركز الضبعة لـ«الوطن»، إن مشروعات مؤسسة حياة كريمة طالت كل القرى فى محافظة مطروح، خاصة مع ربط شبكة الطرق ببعضها البعض، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل والمواصلات داخل القرى التى كان يعانى منها الأهالى بشكل كبير. ووجّه محمد قاسم، أحد سكان مدينة سيدى برانى الشكر للرئيس السيسى على جهوده فى حياة كريمة، لدعم القرى بالوحدات الصحية والمدارس، خاصة فى القرى المحرومة بمحافظة مطروح، وتحسين شبكة الطرق والكبارى وإقامة مسارات طرق جديدة، ما أدى إلى تسهيل حركة التنقل.