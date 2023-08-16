رئيس حزب الجيل: ناقشنا 60 قضية في الحوار الوطني واستمعنا لكل الآراء

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن ما وصلنا إليه في الحوار الوطني أمر رائع، والرئيس وعد فأوفى، إذ ناقشنا في الجلسات كل القضايا واستمعنا لوجهات نظر مختلفة، وما حدث من نجاح سببه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استجابة الرئيس سريعا

وأضاف «الشهابي» خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي استجاب سريعا عندما طلبنا منه مد الإشراف القضائي على الانتخابات، وتم مناقشة 60 قضية في الحوار الوطني بشكل مستفيض واستمعنا لكل الآراء المختلفة.

الرئيس السيسي يخاطب الناس مباشرة

وأشاد بالرئيس السيسي موضحًا أنه يخاطب دائما الناس مباشرة، وأفرج عن حوالي 1600 شخص من المحبوسين احتياطي، ودمجهم في المجتمع ومشاركة بعضهم في الحوار الوطنى، ونحن في مجال عام يتناسب مع الدعوة التي دعا إليها الرئيس، ولذا نعيش مناخًا جديدًا لم نشهده من قبل.