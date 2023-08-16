البابا تواضروس: نفرح بمجهودات الدولة في تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، في مستهل عظته اليوم في الاجتماع الأسبوعي عن سعادته بعقد الاجتماع هذه المرة في كنيسة البشارة ورئيس الملائكة غبريال بمحور المحمودية في الإسكندرية، التي دشنها منذ سنة ونصف تقريبًا، مشددا على أنه سعيد بما تقوم به الدولة المصرية من جهود في تطوير هذه المنطقة.

البابا يهنئ الأقباط بعيد التجلي والعذراء

كما هنأ البابا تواضروس أبنائه بقرب حلول عيد التجلي المجيد ثم عيد السيدة العذراء.

وجاء نص حديث قداسته كما يلي:

«في البداية أنا سعيد أن آتي إلى هذه الكنيسة المباركة، والتي دشناها منذ سنة ونصف تقريبًا، وكنا فرحين بوجودها لأنها تخدم هذه المنطقة ونفرح بمجهودات الدولة في تطوير محور المحمودية والإنجازات الكبيرة والتطوير الرائع».

وأضاف: «مبروك عليكم هذه التجديدات وهذه الكنيسة، وربنا يبارك أجهزة الدولة والقيادة السياسية والقوات المسلحة، التي أخذت على عاتقها مسؤولية هذا التطوير ليس في الإسكندرية فقط بل في كل المحافظات. وأيضًا سعيد بوجود الآباء الأساقفة الأحبار الأجلاء».

البابا تواضروس: عيد التجلي هو آخر الأعياد التي تخص المسيح في السنة القبطية

وتابع البابا: «أهنئكم أيضًا بعيد التجلي الذي يحل يوم السبت المقبل، وعيد العذراء يوم الثلاثاء المقبل، وعيد التجلي هو العيد الأخير الذي يخص السيد المسيح في السنة الكنسية، ونختم بعيد السيدة العذراء، ثم نبدأ السنة القبطية الجديدة في 12 سبتمبر وعيد النيروز المجيد، كل سنة وأنتم طيبين، ودائمًا ربنا يملأ حياتكم بالأعياد وأفراح».