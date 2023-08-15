البابا تواضروس في لقاء ثقافي: الله حفظ مصر ومنحها نعما كثيرة وفريدة

استضاف المقر البابوي بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، اللقاء الثقافي الذي شهده البابا تواضروس الثاني، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وشاركت فيه النائبة الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، وعدد من المهتمين بالثقافة في الإسكندرية.

دور الكنيسة الثقافي على مر العصور

بدأ اللقاء بكلمة للقمص أبرآم إميل رحب خلالها بالحضور قدم نبذة تاريخية عن تأسيس كنيسة الإسكندرية على يد القديس مارمرقس الرسول والذي أسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

كما تحدث عن دور الكنيسة الثقافي على مر العصور منذ القرن الأول وحتى وقتنا الحالي في عهد البابا تواضروس الثاني الملقب بـ«بابا المحبة».

وألقت النائبة آيات الحداد كلمة تناولت فيها أهم صفات البابا تواضروس، وهي «المحبة»، مشيرة إلى أهم أقوال عن المحبة وقبول الآخر، مؤكدة على أن أغلب مشاكل الناس والمجتمع ناتجة عن قلة المحبة.

البابا تواضروس: من يعرف الحب يفهم الحياة

ثم بدأ البابا كلمته، قائلًا: «من يعرف الحب يفهم الحياة»، مشيرًا إلى العلاقة بين كلمتي الحياة «life» والحب «love» من حيث النطق والحروف.

ونوَّه إلى القول: «اخلع نعليك حينما تتحدث عن المحبة، لأنك حين تتحدث عن المحبة فإنك تتحدث عن الله»، وألمح إلى أن الله خلق الإنسان لأنه يحبه وبالتالي فإن رسالة الإنسان في الحياة هي الحب.

البابا تواضروس يوضح 5 صور للمحبة

وتناول البابا موضوع كيفية زرع وصون المحبة داخل المجتمع، وكذلك قيمتها وفوائدها، وقدم خمس صور لها، وهي محبة الله، ومحبة الإنسان، ومحبة الأرض، ومحبة الوطن، ومحبة الخلود.