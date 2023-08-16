محمد شردي: الرئيس السيسي تعامل مع أهالي مطروح كمواطن

قدم الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» فقرة خاصة من البرنامج من مدينة «السلوم» بمحافظة مطروح، التي زارها اليوم الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات.

وقال شردي: «في بداية اللقاء عاوز أقولكم إني قاعد في تربيعة عربي وعملناها مخصوص وأنا قاعد في لوكيشن مميز على رصيف ميناء السلوم البري الجديد وأنا بحاول أعرفكم كل اللي بيحصل وعاوز أقول لحضراتكم لأول مرة منذ فترة طويلة أن الرئيس بيبقى قاعد القعدة البدوي».

شردي: الرئيس تحدث مع أهالي مطروح مثل العائلة

وأضاف: «الكل بيقولي أن الرئيس اتكلم معانا زي العيلة واللقاء امتد لمدة 3 ساعات واللي لاحظناه أن الرئيس حافظ أسماء الناس وهنا احنا قدام المواطن عبد الفتاح السيسي اللي بيعمل في منصب رئيس الجمهورية».

معرفة الرئيس لشيوخ مطروح

وأكمل: «واكتشفنا أن الرئيس عارف الناس كلها وقابل الناس قبل كده وهما صغيرين وأصبحوا من العواقل وكبار الشيوخ في مطروح».