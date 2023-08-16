وظائف خالية في العاشر من رمضان.. راتب يصل لـ3500 جنيه

أعلنت مديرية العمل بالشرقية، عن توافر وظائف شاغرة 2023، في عدة مصانع وشركات بمدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية الجديدة، وتضمنت الإعلانات الشروط والراتب.

وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة الشرقية لجميع المؤهلات

وجاءت الوظائف، وفقا لنشرة وزارة العمل التي يتم إعلانها كل 15 يوما على النحو التالي.

أعلنت شركة تكنوستايل لتكنولوجيا السيراميك، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان عن حاجتها إلى محاسب، و5 عمال من الجنسين، وفني تقطيع سيراميك، ومسؤول أمن.

وحددت الشركة الشروط بأن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال، ومؤهل متوسط، والسن يتراوح من 20 لـ 30 عاما، مشيرة إلى أن الراتب يتراوح من 3 آلاف لـ 3500 جنيه.

كما أعلن مصنع ألفا مصر للبويات الصالحية الجديدة عن حاجته لـ10 مناديب مبيعات، بشرط الحصول على مؤهل عال والسن يتراوح من 23 لـ 30 سنة، مشيرة إلى أن الراتب 3250 جنيها.

وظائف خالية بمرتبات مغرية

أما مصنع ماك لتصنيع تيل الفرامل العاشر من رمضان الكائن بالمنطقة الصناعية الثالثة، أعلن عن حاجته لـ 50 عاملا إنتاج، واشترط المصنع أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، والسن يتراوح 20 40 سنة لافتا إلى أن الراتب يصل إلى 3250 جنيها، بالإضافة إلى توفير تأمين اجتماعي وصحي ومواصلات القاهرة - شبرا الخيمة - الشرقية.

كما أعلنت شركة مصر للصناعات الكهربائية المنطقة الصناعية الأولى بالعاشر من رمضان، عن حاجتها إلى مساعد أمين مخازن، واشترطت أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط من 21: 25 سنة - والراتب : 3500.

وأعلنت شركة تكنوستايل للملابس الجاهزة الكائنة بالمنطقة الصناعية التالتة بالعاشر من رمضان عن حاجتها إلى 5 عمال سنجر، و5 عمال أورليه و5 عمال أوفرن بشرط أن يكون حاصلا على مؤهل عال ومتوسط على أن يصل السن من 20-30 سنة، والراتب 3000-3500 جنيه.

وأعلنت شركة الهندسة لصناعة المواسير البلاستيك الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى في العاشر من رمضان -الشرقية عن حاجتها إلى عدد 3 سائقين كلارك و10 عمال، بشرط الحصول على مؤهل عال وأن يصل السن إلى 30 سنة والراتب 3000-3500 جنيهه

أعلنت شركة نيو ناجح تكس الكائنة بالمنطقة الصناعية، عن حاجتها إلى مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء و6 عمال إنتاج، وفني مخازن و1 فني صيانة ميكانيكي، بشرط أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط والسن يصل إلى 35 سنة والراتب 3000-4000ج