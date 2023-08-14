وظائف حكومية شاغرة بمصلحة دمغة المصوغات والموازين بوزارة التموين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن وجود وظائف حكومية خالية بمصلحة دمغة المصوغات والموازين، بوزارة التموين، وفقًا لقواعد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة بمصلحة دمغة المصوغات والموازين ، وتشمل شروط وإجراءات التقديم للوظائف والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها ومواعيد التقديم والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

الجهة طالبة الإعلان: مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للموارد البشرية التابعة لرئيس المصلحة ويختص شاغلها بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ومتابعة وتقييم وتنسيق أعمال الإدارة العامة للموارد البشرية بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة منها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: يضع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بالمصلحة في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة ويشرف على إعداد وتنفيذ كل أنشطة الموارد البشرية واخصها تحديث الهيكل التنظيمي، وتوصيف وتقديم الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف وتخطيط المسارات الوظيفية والترقيات، وخطط التعاقب الوظيفي، والتدريب والتنمية، وتخطيط وإدارة الأداء، والاستحقاقات والمزايا، ونظم معلومات الموارد البشرية، ورعاية الموظفين وضمان تكافؤ الفرص وغيرها، يشرف على تحديد معايير وتقييم الأداء ومؤشرات القياس وذلك على مستوى جميع الوظائف بالمصلحة ووضع النظام اللازم لمتابعتها

المهارات الفنية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية مع القدرة على التعامل مع الحاسب، إلى جانب اجتياز الاختبارات المقررة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها

شروط المؤهل: مؤهل عال يواءم نوع وطبيعة العمل.

ثانيًا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمصوغات والمعادن الثمينة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة الهرم الوظيفي للإدارة العامة للمصوغات والمعادن الثمينة ويختص شاغلها بتخطيط وتوجيه ورقابة ومتابعة وتقييم وتنسيق أعمال الإدارة العامة للمصوغات والمعادن الثمينة بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة منها.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

المهارات الأساسية: تابع أعمال استلام المشغولات والسبائك والخامات الأخرى من المصوغات والمعادن الثمينة المطلوب فحصها واختباراها بعد مراجعتها ووزنها ودمغها وتسليمها لأصحابها، ويتابع أخذ العينات الممثلة تمثيلا صحيحا للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية ووزنها وتسليم هذه العينات الى التحرير وإعادة تسليم المشغولات غير المطابقة الى الوزن، ومتابعة تجهيز كفف العينات وتسليمها الى التحليل لتحليلها وقيدها بالسجلات بعد إجراء التجفين والتحليل الكيماوي عليها، ومتابعة وتوفير احتياجات المصلحة وبعض الدول العربية من الجفاني.

المهارات الفنية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية مع القدرة على التعامل مع الحاسب، مع اجتياز الاختبارات المقررة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عال يواءم نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة للوظائف

• بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به :

(تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة على إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الإجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لأخر عامين – محل الإقامة – عدد 4 صور شخصية – العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

• بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك، مع اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية.

طريقة التقديم للوظائف

على راغبي التقدم لشغل الوظيفة تقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الاطلاع علي شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة الـ10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

حالة الوظائف المعلن عنها

وظائف خالية

بداية الإعلان:2023/08/08.

نهاية الإعلان:2023/09/07.