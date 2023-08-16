شيخ قبيلة بالسلوم عن إنجازات السيسي: «ولادنا مش هيتعبوا زينا»

وصف الشيخ رجب رمضان شيخ قبيلة القناشات، اليوم، بأنه عيد في مطروح بسبب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الأطفال والصغار والشباب والعٌمد والمشايخ والعواقل تجمعوا في حشد كبير لاستقبال الرئيس السيسي في أول زيارة له للسلوم.

أهالي مطروح استمعوا للرئيس وإنجازاته بشكل مباشر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن أهالي مطروح استمعوا للرئيس وإنجازاته بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا فرحين لسماعهم الرئيس السيسي.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية بجوار المنفذ متوقعًا أن تقضي على البطالة في مدينة السلوم.

وتوقع شيخ قبيلة القناشات بالسلوم، أن يستوعب القطار السريع عددا كبيرا من شباب مطروح، ويوفر لهم فرص عمل.

وأعرب رمضان عن أمله في أن يرى هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مشيدًا بالنهضة التي تعيشها مصر: «أولادنا مش هيتعبوا التعب اللي تعبناه».