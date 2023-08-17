«التجمع» يطالب الحكومة بالاقتداء بالرئيس السيسي والاستجابة لمخرجات الحوار الوطني

طالب عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، الحكومة والبرلمان، بسرعة التجاوب لمخرجات الحوار الوطني، والاقتداء بما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يشعر المواطن بالأثر الحقيقي والنتائج المرجوة من الحوار الوطني.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف فؤاد لـ«الوطن»، أنّ وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق مخرجات الحوار الوطني التي صاغتها الجلسات التخصصية في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي» تؤكد أهمية وقيمة الحوار، باعتبارة آلية كاشفة لمنهج جديد في إدارة حكم البلاد.

وأشار مساعد حزب التجمع، إلى أنّ استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني، تعبر عن قناعته التامة في توافر الكفاءات والقدرات والإمكانيات اللازمة، لتحقيق التقدم في جميع المجالات على نواحي المحاور الثلاثة.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

وكان الرئيس السيسي، أعلن أمس تسلمه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، ومنها مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية، وأكد إحالتها إلى الجهات المعنية في الدولة، لدراستها وتطبيق ما يمكن منها، وفقا لصلاحياته القانونية والدستورية.