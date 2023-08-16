نقيب الفلاحين يشكر الرئيس السيسي لاستجابته لمخرجات الحوار الوطني

وجه حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني، وإحالتها للدراسة والتنفيذ.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

وقال نقيب الفلاحين، في بيان له منذ قليل: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع الفلاحين في مصر، اتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتلقيه مخرجات الحوار الوطني باهتمام بالغ، ووعده للشعب المصري بتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه تلبية لرغبات المجتمع، واستمراراً في نهجه القويم بإشراك أطياف الشعب المصري في تحديد مساره وصنع مستقبله».

وأضاف «أبوصدام» أن الفلاحين ينتظرون على أحر من الجمر تطبيق ما يمكن تطبيقه من مقترحاتهم داخل لجنة الزراعة بالحوار الوطني، مؤكداً أن اهتمام الرئيس السيسي بما جرى في الحوار الوطني، ومتابعته المستمرة له تبشر بالخير، وتؤكد عزم الرئيس على تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وتلبية لرغبات كل الاتجاهات داخل المجتمع المصري.

أهمية مخرجات الحوار الوطني في تحقيق التنمية

وأكد نقيب الفلاحين أن أغلب مخرجات الحوار الوطني مقترحات بناءة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يعود بالنفع على كل المصريين، ويحقق التنمية والازدهار لبلدنا الغالية.

واستكمل «أبوصدام» أن نجاح الحوار الوطني هو نجاح لفكرة الحوار بين أطياف الشعب المختلفة، التي تبناها الرئيس منذ توليه زمام الأمور ما يستدعي تهنئة المصريين بهذا النجاح العظيم.