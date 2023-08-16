برلماني: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني رسالة طمأنة للشعب المصري

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، تعد درساً جديداً في الحياة الديمقراطية، وأبلغ رد على الادعاءات الباطلة التي خرجت من أفواه قوى الشر، بزعم أن الحوار الوطني مجرد سراب.

أهم مميزات الحوار الوطني

وأشار النائب، أن أهم مميزات الحوار الوطني هو مشاركة كل الأطياف والقوى السياسية والأحزاب على أسس وثوابت وطنية، لذلك جاءت المخرجات في سياق وطني، بوضع الحلول اللازمة لكافة الملفات التي تناولها الحوار.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار رسالة طمأنة

وأشار «بدوي»، في بيان له اليوم، أن سرعة استجابة الرئيس لمخرجات الحوار رسالة طمأنة للقوى السياسية والشعب المصري بأكمله، في إطار السعى لخلق مناخ سياسي جديد يتسع لكل القوى الوطنية، والمشاركة في بناء مستقبل هذا الوطن.

وأوضح، أن إحالة السيد الرئيس مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية، لإصدار القرارات اللازمة سيكون له مردود إيجابي على كل القضايا التي تناولها الحوار.

واستطرد «بدوي»، قائلا إن مخرجات الحوار واستجابة الرئيس لها بهذه السرعة تمثل نقطة فارقة وتحول حقيقي نحو الجمهورية الجديدة، خاصة في مسار التحول الديمقراطي ومواجهة القضايا والمشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع لاسيما وأن الحوار الوطني بمثابة نبض الشارع وناقش كل القضايا التي تهم المواطن بشفافية مطلقة، من خلال مشاركة جميع الفئات والأطياف السياسية.

وأوضح بدوي ان استجابة الرئيس لمخرجات بمثابة تدشين جديد لمزيد من الاصلاحات في المرحلة الجديدة.