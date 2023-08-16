الكشف على 694 شخصا في قافلة طبية مجانية بمركز قويسنا

شهدت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة في محافظة المنوفية، في كفر ميت سراج بمركز قويسنا، إقبالًا كبيرًا من الأهالي، التي شهدت تواجد عدد كبير من الأطقم الطبية وتوفير العديد من الخدمات والتي من بينها صرف الأدوية مجانا للمواطنين في القرية والقري المجاورة.

الكشف على 694 مريضاً في قافلة الطبية

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، إنّ القافلة الطبية المجانية في قرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا، كشفت على 694 مريضًا في التخصصات الطبية المختلفة.

التخصصات الطبية في القوافل الطبية بالمنوفية

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات، أنّ القافلة الطبية في قرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا تضم تخصصات، باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة، وندوات تثقيفية، وكشف عشوائي للضغط والسكر، مشيرة إلى أن القافلة مستمرة غدا الخميس لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت أن القافلة تضم 10 عيادات ثابتة ومتنقلة، بالإضافة إلى معمل الدم والطفيليات وجهاز أشعة حديث وصيدلية ثابتة ومتنقلة لصرف العلاج بالمجان، موجهة الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في القافلة التي قدمت كل الخدمات الصحية للمواطنين في القرية والقري المجاورة بمركز قويسنا خلال القافلة.