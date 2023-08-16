القبض على 4 متهمين بقتل شاب في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة قتل شاب بقرية منيل عروس بمركز أشمون، بعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وإجراء التحريات في الواقعة من وحدة مباحث أشمون، حيث جرى القبض على المتهمين.

تفاصيل جريمة قتل لشاب في مركز أشمون

تعود تفاصيل الواقعة إلي مقتل كمسري بقرية منيل عروس بمركز أشمون بطعنة نافذة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، وشهود العيان في الواقعة.

نجحت مباحث أشمون في ضبط المتهمين في الواقعة، وهم «س.ج» 60 سنة، و«م.س»، 30 سنة، و «ع.س»، 27 سنة، و«م.س»، 25 سنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

عقوبة المتهمين بقتل شاب في المنوفية

كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمقتل شخص في مشاجرة بقرية منيل عروس التابعة لدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل في القانون تصل إلى الإعدام شنقا، وأحينا الحبس، وفق أوراق القضية وملابساتها وتحقيقات جهات التحقيق في الواقعة.