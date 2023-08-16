رسميا.. نجم الزمالك ينتقل إلى نادي المصري البورسعيدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي التعاقد رسميا مع أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأعلن نادي المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، عودة أحمد أيمن منصور لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بشكل رسمي، بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب على كل الأمور المالية، في صفقة انتقال حر.

ورحل أحمد أيمن منصور عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل أزمة إيقاف القيد، بسبب عدم دفع غرامة سبورتنج لشبونة وبنجامين أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق، وحق رعاية إبراهيما نداي إلى نادي وادي دجلة.

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