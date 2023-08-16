«طاقة النواب»: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التوجيهات السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مع مخرجات الحوار الوطني والأخذ بما جاء فيها؛ تعكس حرص الرئيس على تنفيذ ذلك بسرعة وعلى المدى القريب لحل المشكلات التي تواجه الوطن والمواطنين، وخطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة الجميع دون إقصاء.

وقال حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعد التزاما جديدا من الدولة تجاه المواطن، إذ ساهم الحوار الوطني بشكل كبير في ترسيخ مفهوم مشاركة الجميع ووفاء الرئيس بما وعد به الرئيس في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف رئيس «طاقة النواب»، أن الرئيس يهدف في النهاية إلى تحقيق الصالح للمجتمع عن طريق كافة المؤسسات؛ فبعض التشريعات على مجلس النواب أو الجهات المعنية المختصة.

صياغة مقترحات وتوصيات الحوار الوطني

وأشار عوض الله إلى أن الحوار الوطني ساعد على تطوير وتحريك وإثراء الحياة السياسية، ما يضاف إلى تاريخ السياسة المصرية، مشيدا بجهود القائمين على الحوار في صياغة مقترحات وتوصيات الحوار الوطني التي اعتمدت على آراء كافة الأحزاب والمتخصصين من جميع الأطياف التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات النقاشية التي تناولت كافة الملفات وقدمت حلولا لجميع المشكلات بمشاركة الشباب في الحوار الوطني، وتم صياغتها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.