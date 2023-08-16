باسل عادل: الرئيس السيسي حريص على المخرجات منذ اليوم الأول للحوار الوطني

أكد الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار الوطني، أنهم لاحظوا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحوار الوطني ومخرجاته منذ اليوم الأول له، مشيرًا إلى وجود توصية لمجلس الأمناء واستجاب لها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هناك تحركات إيجابية على كل المستويات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مجلس الأمناء نادى بخروج مجموعات من السجناء وآخرهم باتريك جورج، مشيدًا بوجود تحركات إيجابية على كل المستويات.

وأشار إلى أن الرئيس أعلن تبنيه للمخرجات التي صدرت عن الحوار الوطني، مؤكدًا أن الرئيس بنفسه هو الذي طلب المخرجات وسيعمل على تطبيقها طبقًا لصلاحياته، ويحيل الموضوعات الخارجة عن صلاحياته لمجلس النواب.

وأكد أن من حق مجلس النواب مناقشة هذه الموضوعات بشكل مناسب، مشددًا على ضرورة أن تستغرق هذه الأشياء وقتا طويلا، والاستفادة من زخم الحوار ومخرجاته، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني شهد مشاركة عدد كبير من النواب.