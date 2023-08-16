رئيس «المصريين الأحرار» بشأن مخرجات الحوار الوطني: السيسي وعد فأوفى

أشاد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الرئيس السيسي اليوم، بشأن مخرجات الحوار الوطني، قائلا: «أنا ممكن أقول النهارده إن الرئيس السيسي، وعد فأوفى لأنه منذ أول يوم في إفطار الأسرة المصرية كان محدد آليات العمل الوطني للجمهورية الجديدة لأن الفكر الجديد يجب يذهب لمصر الجديدة».

بداية الحوار الوطني

وأكمل «خليل» بمداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»: «الحوارالوطني شأنه شأن كل شيء في البلد يعمل على أعلى جودة ويهاجم هجوما كبيرا، وأن منذ بداية الحوار ثم فترة تشكيل اللجان والقضايا والمحاور وكان هناك صفحة استقبلت المقترحات وكل يعبر عن أولوياته وحصل هجوم على تأخير الحوار».

وتابع: «وابتدت جلسات الحوار وكان لديها ضوابط والجميع أدلى بدلوه، ثم انتقلنا بفضل التجهيز الجيد بطرح الــ19 لجنة لمخرجات الحوار، وجرى اتخاذ الآراء الفعالة التي كان لها توافق كبير، وخرجت 13 لجنة بمخرجات وجرى رفعها للرئيس ليعد هذا مؤشرا كبيرا على نجاح الحوار الوطني».