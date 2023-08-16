ناجي الشهابي: الحوار الوطني قصة نجاح صنعها الرئيس السيسي

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شمل الحوار الوطني بدعمه ورعايته، ويتابع جلساته بشكل دقيق.

الشهابي: الرئيس كان السبب في بدء الجلسات النقاشية بالحوار الوطني

وأوضح الشهابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي كان السبب في بدء الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، والتي وصل عددها لـ113 جلسة حتى الآن، تحت مظلة 19 لجنة فرعية.

ووصف ناجي الشهابي الحوار الوطني، بأنه قصة نجاح صنعها الرئيس السيسي، وشاركت فيها الأحزاب المصرية والمجتمع المدني والشخصيات العامة.

الشهابي: هناك 53 قضية لم يتم الانتهاء منها

وقال الشهابي: «الحوار لا يزال مستمرًا، وهناك 53 قضية لم يتم الانتهاء منها»، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني مختلف ويحظى باهتمام الرئيس مباشرة.