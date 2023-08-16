مصرع شاب أثناء محاولته فض مشاجرة في الشرقية

لقي شاب مصرعه في قرية الصفا التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أثناء محاولته فض مشاجرة واشتباكات بين أشخاص في قريته، فيما جرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة والتي صرحت بالدفن فور انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب بطلق ناري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة الزقازيق بمصرع الشاب عبده حسن عبده البالغ من العمر 22 عاما، لقي مصرعه اثر تلقيه طلق ناري أرداه قتيلا.

وكانت قوة أمنية انتقلت إلى موقع الحادث بقرية الصفا بمركز ومدينة الزقازيق، لجمع التحريات حول الواقعة وبيان أسبابها وشهود الواقعة، وتبين أن الشاب هرع إلى مصدر صوت مشاجرة وبمحاولته فضها بين جيرانه اخترق طلق ناري جسمه.

الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الشاب إلى المستشفى

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها فيما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الشاب إلى المستشفى لكن قد فارق الحياة، بينما تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة.

كانت الجهات الأمنية المعنية، قررت وصرحت بعد إجراء الصفة التشريحية بالدفن وتسليمه لذويه وتشييعه في جنازة مهيبة بقريته وسط جموع الأهالي.