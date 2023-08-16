شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.. «اعرف تفاصيل الفائدة»

يتيح بنك مصر العديد من شهادات الادخار بعملة الجنيه المصري، وتختلف الشهادات في المدة وقيمة العائد وفئة الشهادة، على أن يختار العملاء ما يناسب احتياجاتهم من الشهادات بغرض ادخار أموالهم، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.

تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

وحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن شهادات الادخار بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:

شهادة ابن مصر 2

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد : شهري.

- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 19%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: عائد متغير يومياً.

- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات 5 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: %12.25.

- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة 7 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 7 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 12.75%.

- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.