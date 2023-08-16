حمزة نمرة يطرح أغنية مش سليم من ألبوم رايق (فيديو)

أعلن الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «مش سليم» من ألبوم رايق.

ونشر حمزة نمرة، الأغنية، وعلق عليها: «خلاص عرفتوا القصة؟ اسمعوا دلوقتي أغنية مش سليم على اليوتيوب وكل منصات الأغاني».

حمزة نمرة يروج لأغنية مش سليم

وروج الفنان حمزة نمرة، منذ أيام، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة «مش سليم»؛ إذ نشر البرومو الدعائي للأغنية وعلق عليه: «مش سليم.. الأربعاء 16 أغسطس الساعة 7 مساء، بتوقيت القاهرة على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى».

يذكر أن حمزة نمرة طرح من ألبوم رايق، أغنية «مرايات» و«رياح الحياة» و«غروب» و«الإسكندرية»، و«شيخ العرب»، و«رايق».