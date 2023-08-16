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حمزة نمرة يطرح أغنية مش سليم الليلة.. سابع أغاني ألبوم رايق

كتب:

هبة أمين
11:42 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

ساعات قليلة ويطرح الفنان حمزة نمرة، أغنية مش سليم وهو واحدة من أغاني ألبوم رايق، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وشوّق جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، للأغنية الجديدة، وتأكّيده أنَّها ستكون على جميع منصات الموسيقي في الساعات المقبلة.

وتعد أغنية مش سليم للفنان حمزة نمرة، الأغنية السابعة التي يطرحها من ألبومه الغنائي والذي يحمل اسم رايق، ويضم نحو 13 أغنية، إذ يطرح أغنية واحدة أو أكثر مساء كل يوم أربعاء سواء على يوتيوب أو المنصات الموسيقية.

حمزة نمرة يطرح أغنية مش سليم مساء اليوم

ومن الأغنيات التي طرحها حمزة نمرة الأسابيع الماضية قبل أغنية مش سليم: رياح الحياة، غروب، إسكندرية، رايق، أنا الطيب، لعله خير.

ألبوم رايق يضم 13 أغنية

واقتربت أغنية رياح الحياة من تحقيق 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها الأسبوعيين الماضيين، وحققت أغنية رايق أكثر من 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها في الأسابيع الثلاثة الماضية، وحققت أغنيتي لعله خير وأنا الطيب نحو مليون ونصف مشاهدة منذ طرحهما الأسبوع الماضي.

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بقلم هبة أمين