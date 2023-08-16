رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني سبب حالة من الحراك السياسي في مصر

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الحوار الوطني قدم مكتسبات كثيرة للأحزاب السياسية، والتي كانت قبل الحوار في وضع، وأصبحت بعده في وضع آخر.

الحوار سبب حالة حراك سياسي

وأوضح «صقر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الحوار تسبب في حالة من الحراك السياسي وأعاد الحياة للأحزاب السياسية وأعطاها قبلة الحياة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يساند الحوار ويدعمه ويستجيب بسرعة لمخرجاته، مشيدًا باستجابته لطلبات مثل مد الإشراف القضائي والإفراج عن المحبوسين.

وأشار أن الأحزاب السياسية كانت أمام مسئولية كبيرة عندما شعرت بجدية الحوار، مؤكدًا أن الحوار الوطني له مكتسبات يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أنه لن يكون هناك صعوبة في تطبيق مخرجات الحوار، لافتًا أن السياسيين يمكن أن يتحدثوا في الشأن العام ولكن اللجان المتخصصة تتحدث في المشكلات الاقتصادية وغيرها.