فحص 1.5 مليون مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ مبادرة «100 يوم صحة»، والتي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت خدمات المبادرات الرئاسية وذلك منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، لمليون و436 ألفا و258 مترددا، ما بين المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجيه وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

تقديم الخدمات الطبية لمليون و436 ألف و258 مواطناً ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

وأضاف المحافظ، أنّ مبادرات الصحة العامة قدمت الخدمات الطبية لـ177 ألفا و251 مواطناً، بالإضافة إلى تحويل 22 ألفا و718 مواطناً للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه جري تطعيم 411 ألفا و892 طفلاً وطفلة، ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات المبادرة، كما قامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 123 ألفا و422 منتفعا، بالإضافة إلى 106 آلاف و811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 117 ألفا و815 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 136 ألفا و668 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

تحويل 430 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

وأضافت الدكتورة أمال حجاج، مدير عام الرعاية الصحية بالمديرية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، أنّه جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ20 ألف و346 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 430 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.