ثروت الخرباوي: الغزالي اتهم حسن الهضيبي بالماسونية

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّ محمد الغزالي كتب كتابا في ستينيات القرن الماضي اتهم فيه حسن الهضيبي بأنه ماسوني، ولكن الجماعة طلبت منه حذف الفصل المتضمن لهذه الاتهامات حتى يتم نشره، ووعدته بأن الكتاب سيوزع توزيعا ضخما جدا، فقبل وحذف هذا الكلام.

وأضاف الخرباوي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز: «الغزالي ترك التنظيم وحكى في بعض كتبه أنه والشيخ سيد سابق كانا موجودين في المنيل والتقيا بأحد مسؤولي شعب الإخوان وقال لهما إنهما خرجا من الدين بتركهما للإخوان، لكن الشيخ الغزالي سخر منه وقال إنه وسيد سابق ضحكا على ما قاله، وهاجم الجماعة وأكد أنها تُكفر الناس».

احتلال مكتب الإرشاد بعد تعيين الهضيبي مرشدا للجماعة

وتابع أنه عندما جرى تنصيب الشيخ حسن الهضيبي مرشدا للإخوان، اتفق الشيخ محمد الغزالي مع مجموعة من النظام الخاص الرافض للهضيبي وخرجت هذه المجموعة بعربيات واحتلت مكتب الإرشاد وأجبروا الهضبي على التنازل عن منصبه.