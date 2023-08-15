ثروت الخرباوي: الغزالي انفصل عن الجماعة الإرهابية لكنه ظل مقتنعا بأفكارها

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّ هناك فارقا كبيرا بين الانفصال عن جماعة الإخوان وأفكارها، موضحًا أن عددا كبيرا ممن خرجوا من هذه الجماعة مازالوا يحملون الفكرة الإخوانية في ضميرهم، لكنهم يرون أن التنظيم لم يقدر على التعبير عنها.

الخرباوي: الغزالي كان معجبا بحسن البنا

وأضاف الخرباوي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز: «الشيخ محمد الغزالي كان يؤمن بتلك الأفكار التي تعلمها في الإخوان وهو معجب جدا بحسن البنا وعندما رآه كان الغزالي طالبا في الأزهر».

الخرباوي: حسن البنا كان يؤثر في البسطاء

وتابع: «الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل أخبرني عن رأيه في حسن البنا وقال لي إنه رجل عادي ليس مؤثرا فقد كان يتعجب منه، وكان البنا يذهب إلى بعض العمال والمواطنين البسطاء في الإسماعيلية ويدعوهم إلى الله، أي أنه كان يؤثر في البسطاء ولم يكن قادرا على التأثير في المثقفين».