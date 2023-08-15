ثروت الخرباوي: محام إخواني كان من بين منفذي عملية اغتيال فرج فودة

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّه كان من بين المتهمين في قضية قتل المفكر فرج فودة محامٍ ينتمي إلى الإخوان: «أنا أعرف هذا المحامي وحضرت معه جلسات في الإخوان، وكان يتحرك تحت غطاء الجماعة الإسلامية».

وأضاف الخرباوي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة "إكسترا نيوز: «هذا المحامي أدين وحُكم عليه، لكن لم يقل أحد إنه من الإخوان، كما أنني كنت أذهب إلى جلسات المحاكمة، وخرج من السجن بعد 25 يناير 2011».

الخرباوي: المحامي فتح مكتبا في مصر الجديدة

وتابع: «هذا المحامي فتح مكتبا في منطقة مصر الجديدة ولا أعرف ما إذا كان موجودا في مصر أو خارجها»، مشددًا على أن الجماعة فرحت فرحا شديدا باغتيال فودة، حتى أن محمود مزروعة أحد قيادات قسم الدعوة في الإخوان ومحمد الغزالي ذهبا إلى محكمة الجنايات التي تحاكم المتهمين، وقال مزروعة إن هؤلاء الشباب الذين قتلوا فرج فودة وقال إنه أفتى بإقامة حد الردة على فودة من جانب الدولة، فإن لم تفعل الدولة ينفذه أي إنسان مسلم غيور على دينه.

الخرباوي: الغزالي زعم أن فرج فودة ارتد عن الإسلام

ولفت إلى أن محمد الغزالي زعم أن فرج فودة ارتدّ وأن ما كان يقوله يمثل ردة واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى تأويل، وأن الدولة يجب أن تنفذ حد الردة عليه، رغم أن الغزالي له كتب ومقالات يقول فيها إن حد الردة ليس من الدين، لكنه كان يريد الانتصار للمتهمين: «كل ذلك كان يمثل لي كارثة في المراجعات التي بدأتها منذ يناير 1992».