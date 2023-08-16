أمل جديد لمرضى التعلبة.. طرح "أوليمانت" في مصر لاستعادة الشعر المتساقط

في أمل جديد لمرضى الثعلبة، وافقت هيئة الدواء المصرية على طرح علاج حديث لمرض الثعلبة" المتسبب في تساقط الشعر بعد طرحه في الأسواق الأمريكية بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحت مسمى "أوليمانت كعلاج جهازي لحالات التعلية الشديدة.

ويعد مرض "الثعلبة" من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز مناعة الجسم مسببا تساقط الشعر وتبلغ نسبة الإصابة به 2% من السكان.

تظهر الثعلبة في البداية بحجم العملة المعدنية على الرأس كما قد تظهر على شكل بقعة صلعاء" في مواضع أخرى من الجسم مثل الذقن وقد يصل تساقط الشعر إلى كل أجزاء الجسم بما فيها الحاجبين والرموش.

وأشاد الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية في كلية الطب بجامعة بنها بسرعة موافقة هيئة الدواء المصرية على طرح الدواء بالأسواق المصرية عقب موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على طرحه.

ووصف الدكتور عاصم فرج دواء أوليمانت" بأنه طفرة كبيرة في علاج مرض الثعلبة"، وأن هناك حاجة شديدة له كما أنه سيستخدم في علاج امراض الشعر الأخرى.

وثمنت الدكتورة مهيرة حمدي السيد، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في كلية الطب بجامعة عين شمس، سرعة توفير العلاج في مصر وموافقة هيئة الدواء المصرية على طرحه.

وأشارت بأن السوق المصري يحتاج دواء "أوليمانت" وأن سرعة توفير الأدوية الحديثة عنصر رئيسي في تقدم وتحسن المجال الطبي في مصر.

وأضافت الدكتورة مهيرة حمدي السيد في تصريحات لها أن دواء "أوليمانت" سيستخدم في علاج مرضى الثعلبة باختلاف فئاتهم العمرية سواء أطفال أو مراهقين أو كبار السن.

وأشارت الدكتورة أن هذا المرض يؤثر سلبًا على الحياة وأن هذا الدواء سيفرق كثيرًا مع شريحة واسعة من المرضى كما أنه سيستخدم أيضا في علاج بعض مرضى "الأكزيما".