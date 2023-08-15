ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: العنف المؤجل عقيدة قائمة عند الجماعة الإرهابية

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّه قبل أن يغادر الجماعة درس تاريخ الاغتيالات التي نفذتها بعدما أكد المفكر فرج فودة أن ما فعلته ليس من الإسلام، مشيرًا إلى أنها اغتالت أحمد ماهر باشا والنقراشي باشا والخازندار وغيرهم كانوا من الثائرين ضد الإنجليز وحوكموا أمام محكمة عسكرية إنجليزية في مصر، أي أنهم كانوا وطنيين.

وأضاف الخرباوي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز، أن مصطفى النحاس باشا كان محاميهم في الاستئناف وصدر حكم ببرائتهم، متابعا: «كنت مرتبكا جدا، وبدأت مراجعة أفكاري، وعندها وجدت أن حسن البنا قال إن العنف المؤجل عقيدة قائمة عند الإخوان ويمكنهم استخدامه ضد مجتمعهم بعدما تكتمل أدوات القوة لديهم».

الخرباوي: المشاعر تتسبب في تزييف العقول

وأكد أن المشاعر تتسبب في تزييف العقول بحيث يستقبل العقل الشيء على غير معناه الصحيح، إذ سأل مصطفى مشهور وعمر التلمساني عن وجود سيفين في شعار الجماعة، وكانت إجابتاهما واحدة، وهي «سيف ينبغي أن يوجه للداخل وآخر للخارج»، إذ كانا يريان أن الناس لن يقتنعوا بمنهج الجماعة في الإسلام، ومن ثم كان واجبا إجبار المجتمع على اعتناق أفكار الجماعة.

الخرباوي: السيف الثاني يعني غزو بلدان العالم

وأشار إلى أن السيف الثاني يعني غزو بلدان العالم، لذلك وضع البنا كلمة وأعدوا تحت السيفين في الشعار، وكان المصحف موجودا في حماية السيفين، حتى إن مصطفى مشهور قال له: «الإرهاب كويس ومذكور في القرآن، وربنا يأمرنا بأن نكون إرهابيين مصداقا لقوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكل ذلك جعلني أتوقف إلى أن تركت الجماعة».