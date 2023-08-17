«حقوق الإسكندرية» تفك حجب النتيجة عن الطلاب وتسمح بالتظلمات

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية فك حجب النتيجة لمن لم يسدد المصاريف من الطلاب، وأتاحت لكل الطلاب معرفة النتيجة بالتفصيل وبالدرجات، كما أنها سمحت لكل طالب أن يتقدم بتظلم عن نتيجة أي عدد من المواد دون سداد أي رسوم، وذلك حرصا على مصلحة أبنائها الطلاب وطمأنتهم على حقوقهم.

واوضحت حقوق الإسكندرية، في بيان لها منذ قليل، أنها فحصت على مدى أكثر من أسبوعين التظلمات ومراجعة رصد جميع المواد لكل الطلاب، وتصحيح جميع الأخطاء في الرصد والتجميع أكثر من ذلك تم تصحيح جميع الأسئلة الزائدة عن المطلوب وتم إعطاء الطالب الدرجة الأعلى.

حقوق الإسكندرية: نسب النجاح شبيهة بفترة كورونا

واستكملت الكلية في بيانها، أنه على أثر ما سبق كله أصبحت النتائج النهائية للسنوات التي أعلنت متقاربة مع نسب النجاح التي ظهرت في الفترة السابقة على أزمة كورونا وهي سنوات من 2016 إلى 2019.

طلبات الاطلاع على كراسات وأوراق الإجابة

وأكدت أنه حرصا على مصلحة أبناء الكلية من الطلاب وصيانة لحقوقهم ولمزيد من الشفافية، فقد أعلنت الكلية عن تلقى طلبات الاطلاع على كراسات وأوراق الإجابة في أيام محددة لكل فرقة دراسية يتم إعلانها على التوالي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، سواء كان طلب الاطلاع متعلقا بالامتحانات المقالية أم الامتحانات الإلكترونية أو حتى التمرينات العملية، وذلك برسوم رمزية، علما بأن الاطلاع على كراسات وأوراق الإجابة سيكون في حضور أستاذ المادة للمناقشة والمراجعة مع الطالب حتى يطمئن تماما إلى حصوله على حقه بالكامل.

تسديد رسوم الاطلاع على كراسات وأوراق إجابات الطلاب

وتسهيلاً على الطلاب فقد أقدمت الكلية على إتاحة عملية تقديم طلبات الاطلاع على كراسات وأوراق إجابات الطلاب وبحد أقصى خمس مواد مقالية أو إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، على أن يتم سداد رسم الاطلاع المقرر من خلال شبكات التحصيل الخارجية التالية (أمان - إيجي باي - بي - مصاري - ضامن - ممكن - وقتي - أموال - خدماتي - ماجيك باي - سداد Moga Tala - Smart pay - Smart أو من خلال تطبيقي أمان أو bee على الموبايل، وبما لا يحتاج معه الطالب إلى الحضور مطلقاً إلى مقر الكلية).

حقوق الإسكندرية: اتخذنا إجراءات استثنائية لطمأنة الطلاب

وتؤكد إدارة الكلية ومجلسها أنها اتخذت كل الإجراءات الاستثنائية السابقة بهدف طمأنة طلابها على حصولهم على حقوقهم في التصحيح إيمانا منها برسالتها في تعليمهم الحقوق والواجبات، فإنها تهيب بجميع الطلاب عدم الانسياق إلى ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات مغرضة، وتطلب الكلية منهم إنجاز عملية الاطلاع في سكينة وهدوء مع أساتذتهم دون إثارة أو افتعال أي مشاكل أو مساس بالأمن والنظام داخل مؤسستهم التعليمة، بما قد يعرضهم للمساءلة القانونية.