تفاصيل الدراسة بالجامعات التكنولوجية في مصر ومستقبل خريجيها

كشفت إدارة جامعة برج العرب التكنولوجية عن مصير عن تفاصيل الدراسة بها ومستقبل خريجيها، والالتحاق بالنقابات بعد ذلك.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الإجابات الصحيحة حول تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم عن نظام الدراسة واعتماد الشهادة ومستقبل الخريجين من الجامعة التكنولوجية الحديثة، بحسب البيان الرسمي الذي نشرته الجامعة، اليوم، الذي أوضح كل التفاصيل.

نظام الدراسة في جامعة برج العرب التكنولوجية

هي جامعة مصرية حكومية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت بقرار رقم 72 لسنة 2019؛ لدعم وتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي، وإعطاء فرصة لطلاب المدارس الفنية وخريجي المؤهلات المتوسطة لاستكمال دراستهم الجامعية؛ للحصول على درجة البكالوريوس المهني، وأيضا الماجستير المهني والدكتوراة المهنية.

مستقبل خريجي جامعة برج العرب التكنولوجية

وعن أحقية طلابها للالتحاق بالنقابات العامة تؤكد الجامعة، أنه جار إنشاء نقابة لكل خريجي الجامعات التكنولوجية على اختلاف التخصص، إذ تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الفني وخريجيه، وتسعى إلى الاستفادة من كوادره البشرية في كل مؤسساتها ونقاباتها.

فرص عمل الخريجين

وتوضح الجامعة لطلابها، أنّ الجامعات التكنولوجية تختلف في طبيعتها عن الجامعات الصحية والطبية، إذ إنّ خريج الجامعات التكنولوجيا يعملون في المجالات الصناعية المختلفة كأخصائي تكنولوجي بينما يعمل خريج القطاعات الطبية كممارسين للمهن الطبية والصحية، وهو ما تسعى الدولة اللي تحقيقه من تكامل بين القطاعات المختلفة.

وتؤكد الجامعة أنّ اختلافات الكليات عن بعضها البعض، والفصل بين القطاعات لا يؤثر على قيمة شهادة التخرج مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الجامعات تمنح شهادات أكاديمية وبعضها يمنح شهادات مهنية والتعليم الفني هو تعليم مهني في المقام الأول.

اعتماد شهادة الجامعة التكنولوجية

كما أنّ الشهادة التي يحصل عليها الطلاب شهادة بكالوريوس معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تعيق فرص عمل الخريجين فيما بعد، على العكس تمامًا تؤمن الجامعات التكنولوجية فرص عمل لطلابها بعض التخرج في مصانع وشركات ومؤسسات صناعية مختلفة التخصصات.